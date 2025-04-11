العراق وايران يتفقان على تفعيل التنسيق بالتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره الايراني مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، إن الجانبين تناولا خلال الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين، وتكثيف الحوار البنّاء لمواجهة التحديات وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار.

وأضاف البيان، أنه جرى الاتفاق على تفعيل التنسيق في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي، ويحد من التوترات في المنطقة.