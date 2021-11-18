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الرؤساء الثلاثة: مخرجات الانتخابات يجب ان تكون قانونية ودستورية

Category: سیاسة

Date: 2021-11-18T12:18:38+0000
الرؤساء الثلاثة: مخرجات الانتخابات يجب ان تكون قانونية ودستورية

شفق نيوز/ شددت الرئاسات الثلاث يوم الخميس، على الالتزام بالسياقات القانونية وحماية المسار الديمقراطي في البلاد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الجمهورية برهم صالح، استضاف اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مشيرا إلى ان الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي.

واضاف البيان؛ أن المجتمعين أكدوا على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من أجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون واعتبار ذلك أساساً في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية.

وتداول المجتمعون مبادرة تُطرح على القوى الوطنية بناءً على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية، وتُلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للبيان.

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