الرئاسة تكشف حقيقة تكليف المالكي بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية

شفق نيوز/ كشفت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، حقيقة تكليف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة عالية الجبوري، لوكالة شفق نيوز، انه "لا يوجد لدينا أي تبليغ بتكليف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ولم يرد الينا أي شيء رسمي بهذا الخصوص".

وأضافت الجبوري ان "هذه المعلومة والخبر غير متداول لدينا في رئاسة الجمهورية من الأساس".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تكليف رئيس ائتلاف دولة القانون بمنصب نائب رئيس الجمهورية.