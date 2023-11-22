الرئاسة العراقية تدين القصف الأمريكي: الأمن قرار سيادي لا يحق لأحد التصرف بانفراد

شفق نيوز/ أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، يوم الأربعاء، القصف الأمريكي الذي استهدف منطقة "جرف النصر"، والذي جرى "دون علم الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية".

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "فيما تبدي السلطات الحكومية ومعها القوى السياسية والاجتماعية حرصاً في بذل الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار المتحقق وحماية أمن المواطنين وسلامتهم، فإن هذا التصعيد غير مقبول وهو خرق للسيادة العراقية، ومن الممكن أن يؤدي إلى تعكير الأمن والاستقرار في البلد".

وأكدت رئاسة الجمهورية على أن "القرار الأمني العراقي هو قرار سيادي من اختصاص الحكومة العراقية حصراً ولا يجوز التصرف بشكل منفرد عبر نشاطات تتعارض مع المصلحة العليا للبلد ومواطنيه ورسم صورة سلبية عن البلد".

واعتبرت أن "مثل هذه النشاطات تعد تجاوزاً على مسؤولية الحكومة الحصرية في رسم السياسة الأمنية العليا للبلد".

وأعلنت القوات الأمريكية في العراق ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت رداً مباشراً على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

ولاحقاً أعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن وقوع ضحايا وإصابات خلال قصف امريكي جديد استهداف مقرات لها في محافظة بابل.