الرئاسة العراقية تدين اغتيال نصر الله

شفق نيوز/ أدانت الرئاسة العراقية، يوم الأحد، بشدة اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، الذي قضى بضربات جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأعربت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن عميق التعازي والمواساة إلى الشعب اللبناني، وعائلة نصر الله ومحبيه.

وجددت إدانتها واستنكارها الشديدين لـ"العدوان الآثم" على الشعب اللبناني، والذي أسفر عن "استشهاد وإصابة المئات وهجرة الآلاف من منازلهم ومناطقهم وسط صمت المجتمع الدولي".

ورأت رئاسة الجمهورية، أن العمل الفوري من جانب المجتمع الدولي لوقف هذا "العدوان"، ضرورة ملحة لإنهاء الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع التصعيد ومحاولات توسيع الحرب نحو مديات أوسع قد تجر المنطقة إلى الفوضى.