الرئاسة العراقية تدعو لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وتفادي التصعيد

شفق نيوز/ رحبت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الأربعاء، بقرار وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل، مؤكدة دعمها لكل خطوة تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نرحب بقرار وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، وفي الوقت الذي نشيد فيه بهذا القرار ونتطلع إلى تثبيته، ندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد؛ إفشالاً للمشروع الصهيوني الساعي إلى جر الجمهورية الإسلامية والمنطقة إلى نزاع مفتوح".

وأعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها للجهود التي بذلها الوسطاء الدوليون، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، إضافة إلى كل من أسهم في إنهاء الحرب، داعية في الوقت نفسه إلى استمرار المساعي الرامية لوقف الحرب في قطاع غزة والتوجه نحو حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشهد النزاع المباشر بين إيران وإسرائيل، والمعروف بـ"حرب الـ12 يوماً"، تصعيدًا عسكريًا بين 13 و24 حزيران/يونيو 2025، شمل غارات إسرائيلية على أهداف نووية وعسكرية إيرانية، وردود إيرانية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.وفي مساء 23 حزيران، شنت إيران هجوماً على قاعدة "العديد" الجوية الأميركية في قطر، ردا على الضربات الامريكية التي طالت منشآتها النووية، ما دفع واشنطن إلى التحرك السريع لتطويق النزاع.وبعد ساعات من قصف "العديد"، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مرحلي بين إيران وإسرائيل، بوساطة أميركية-قطرية.ونصّ الاتفاق على أن تبدأ إيران التهدئة أولاً، ثم تلتزم إسرائيل بعد 12 ساعة، لتنتهي الجولة رسمياً في 24 حزيران. ورغم تسجيل بعض الخروقات المحدودة لاحقاً، فإن الهدنة ما زالت صامدة حتى الآن وسط دعوات دولية لتعزيز الاستقرار وإعادة إطلاق الحوار.