الرئاسة العراقية تدعم قرار العمال الكوردستاني وتؤكد على أهمية الحوار

شفق نيوز/ أعربت رئاسة جمهورية العراق، يوم الثلاثاء، عن تأييدها لقرار مؤتمر حزب العمال الكوردستاني الذي اختار الطريق السلمي والديمقراطي لإنهاء النزاع المسلح، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد خطوة إيجابية نحو استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الرئاسة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذا القرار يعتبر خطوة نحو فتح صفحة جديدة من الحوار البناء وتهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق سلام شامل ودائم، مؤكدة أن هذا القرار يُعد بمثابة نقطة انطلاق نحو إنهاء عقود من النزاعات والمآسي، ويُسهم في تدشين مرحلة جديدة من العمل السياسي والدبلوماسي والبرلماني.

كما جددت رئاسة الجمهورية التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل المشكلات والصراعات يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم.

وأضاف البيان: "نؤكد دعمنا لجميع جهود السلام الرامية إلى حقن الدماء وتحقيق العيش المشترك في ظل ترسيخ الديمقراطية وضمان حقوق الجميع".

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية العمل المشترك في بناء علاقات إيجابية ومتينة بين شعوب المنطقة، قائمة على الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، وحماية السيادة، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.