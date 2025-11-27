الرئاسة العراقية: الاعتداء على كورمور محاولة لاستهداف الأمن والاستقرار

شفق نيوز- بغداد

دانت رئاسة جمهورية العراق، يوم الخميس، استهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية، مؤكدة أن هذا الاستهداف محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار المتحقق في البلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نُدين بشدة الاعتداء الآثم الذي طال حقل كورمور للغاز الطبيعي في مدينة السليمانية، وأسفر عن أضرار في تزويد الطاقة في إقليم كردستان ومدن أخرى في البلاد".

وأضافت أن "هذه الجريمة النكراء تعد محاولة يائسة لاستهداف الأمن والاستقرار المتحقق في البلاد، وضرب الاقتصاد الوطني وإثارة الفوضى".

وأكدت على "ضرورة فتح تحقيق شامل وجدي حول هذا الاعتداء وكشف ملابساته"، داعية جميع القوى السياسية إلى "وحدة الصف الوطني والعمل المشترك من أجل المصالح العليا للبلد وقطع الطريق أمام أي محاولة لإثارة العنف والفوضى".

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر أمنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.