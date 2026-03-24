رئاسة الجمهورية: استهداف البيشمركة والحشد انتهاك لسيادة العراق

الرئاسة العراقية تدين استهداف البيشمركة والحشد الشعبي وتدعو إلى موقف وطني موحد

شفق نيوز- بغداد

أعربت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها للقصف الذي استهدف قوات البيشمركة، كما نددت بالاعتداءات التي طالت الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً لسيادة البلاد وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وذكرت الرئاسة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تدين القصف الذي استهدف قوات البيشمركة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن "قوات البيشمركة كانت ولا تزال ركناً أساسياً في منظومة الدفاع الوطني، وأسهمت بشكل فاعل في مواجهة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار".

كما أعربت عن "بالغ الحزن والأسى لاستشهاد قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي وآخرين من رفاقه في محافظة الأنبار، جراء الاعتداءات التي استهدفت قيادة الحشد الشعبي في الأنبار ومكتبه في الموصل".

وأكدت رئاسة الجمهورية أن "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلد وتهديداً خطيراً لأمنه واستقراره، وهي أعمال مدانة بكل المعايير القانونية والإنسانية"، داعية إلى "موقف وطني موحد للتصدي لها ومنع تكرارها".

وأضافت أنها تتقدم بأحر التعازي إلى عوائل الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومشددة على ضرورة "احترام سيادة العراق ورفض جميع أشكال الاعتداءات التي تستهدف قواته الأمنية".

ودعت رئاسة الجمهورية جميع القوى السياسية إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل المشترك لاتخاذ مواقف وإجراءات مسؤولة تحمي العراق وشعبه من الانزلاق في أتون الحرب والصراعات وتعزز أمنه واستقراره.

وكان قصف "أميركي - اسرائيلي" بحسب الرواية الحكومة العراقية قد استهدف، ليل أمس، اجتماعاً داخل قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار، وأسفر عن مقتل سعد داوي وعدد من المسؤولين والعناصر الذين كانوا برفقته، فيما بقي مصير مسؤولين آخرين غير محسوم في الساعات الأولى بعد الضربة.

كما تعرض صباح اليوم، دار ضيافة تعود إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في حي الملايين شمال الموصل، بالتزامن مع استهداف مقر آخر تابع لزعيم كتائب بابليون في الحشد ريان الكلداني في منطقة القوسيات.