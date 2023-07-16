الرئاسة السورية تفصح عن مباحثات الأسد والسوداني والاخير: نعتز بصمودكم

شفق نيوز/ أفصحت الرئاسة السورية، يوم الأحد، عن مباحثات الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور دمشق في زيارة رسمية، وقالت إنها تركزت على "التنسيق في القضايا السياسية ومكافحة الإرهاب". وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن "الأسد استقبل بمراسم استقبال رسمية في قصر الشعب، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي وصل إلى سورية في زيارة رسمية على رأس وفد يضم فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأثير سلمان وزير التجارة والفريق أول ركن قيس رحيمة نائب قائد العمليات المشتركة".

وأضافت، أن "الرئيسين أجريا مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها التبادل التجاري والنقل والصناعة، والتنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب".

وشدد الأسد ورئيس الوزراء العراقي على أن "وقوف العراق وسورية إلى جانب بعضهما في مختلف الظروف كانت ترجمة حقيقية للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأكدا على مواصلة تطوير هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي".

وعدّ الأسد أن "هذه الزيارة فرصة لبناء علاقة مؤسسية وتحقيق قفزة كبيرة في التعاون الثنائي بين البلدين".

فيما أكد رئيس الوزراء العراقي أن "سورية لها مكانة خاصة في قلوب كل العراقيين، وأن الشعب العراقي يعتز بصمود الشعب السوري في مواجهة أعتى هجمة إرهابية تعرض لها".