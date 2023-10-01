الرئاسات تعلن دعمها لحكومة السوداني وتدرس منح عفو خاص للنساء والأحداث

شفق نيوز/ عقدت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء الأعلى)، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث مجمل التطورات والأوضاع العامة في البلاد.

وجاء في بيان رسمي صدر عن إعلام الحكومة العراقية، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حضر، اليوم، اجتماعاً ضمّ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والملفات السياسية والأمنية، ومجمل الأوضاع في البلاد.

وبحسب البيان، فقد قرأ الحاضرون في مُستهلّ الاجتماع سورة الفاتحة ترحمّاً على أرواح ضحايا حادثة الحريق الأليمة في قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية، كما أعرب المجتمعون عن تعازيهم ومواساتهم لعوائل الضحايا وتمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل.

وبحث الاجتماع، وفق البيان، بشكل مستفيض، الحادثة وأسبابها، حيث أكد المجتمعون ضرورة مواصلة الجهود لتقديم الرعاية والاهتمام بذوي الضحايا والمصابين.

وقال البيان أيضا، أن المجتمعين استعرضوا المجتمعون نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى نيويورك ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، والاهتمام الدولي بمشاركة العراق والإشادة بخطوات الحكومة العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار والالتزام بخطط وأهداف التنمية المستدامة، ودور العراق المحوري في تقريب وجهات النظر المختلفة بين دول المنطقة.

وأكدت الرئاسات ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين وتأهيل البنية التحتية في قطاعات الكهرباء، وبناء المستشفيات والمدارس وإنشاء الطرق والجسور، ودعم القطاع الخاص وتشجيع الفرص الاستثمارية في البلاد، من خلال سنّ التشريعات التي تسهل عمل المستثمرين، وكذلك ترسيخ الإصلاح من خلال تعزيز التعاون التامّ بين الرئاسات في ملف مكافحة الفساد ودعم الإجراءات الحكومية والقضائية في هذا الملف.

وأكد المجتمعون رفضهم أي عدوان يستهدف الأراضي العراقية، كونه يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وشدد الاجتماع على أنّ حلّ الإشكاليات والاختلاف يتم عبر الحوار والتفاهمات والتعاون والتنسيق المشترك.

وتدارس المجتمعون المقترح المقدم بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة، كما هنأت الرئاسات، خلال الاجتماع، الأسرة التعليمية والطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنين أن يكون هذا العام عام نجاح وتفوق.