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الرئاسات الأربع في العراق تجتمع لبحث تداعيات اعتقال "مصلح"

Category: سیاسة

Date: 2021-05-27T09:58:40+0000
الرئاسات الأربع في العراق تجتمع لبحث تداعيات اعتقال "مصلح"

شفق نيوز/ تجتمع في وقت لاحق من اليوم الرئاسات الأربع في العراق (الجمهورية، الحكومة، البرلمان، القضاء)، لبحث تداعيات اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع من المقرر انعقادة خلال ساعات قليلة مقبلة بمقر رئاسة الجمهورية، حيث تبحث الرئاسات قضية اعتقال القيادي في الحشد الشيعي قاسم مصلح والاحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء تحديدًا بعد عملية الاعتقال.

وشهدت العاصمة بغداد امس الاربعاء، توتراً بعد اعتقال قوة أمنية خاصة لقاسم مصلح القيادي في الحشد وفق مذكرة قضائية متعلقة بالارهاب، الأمر الذي اثار استياء قادة في الحشد الشعبي، تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.

غداة ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي دعماً "قوياً" لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في البلاد.

وتضاربت الأنباء بشأن إخلاء سبيل مصلح من قبل السلطات الأمنية العراقية، وتسليمه لأمن الحشد الشعبي.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.

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