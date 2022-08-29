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الرئاسات الأربع تتفق على عقد اجتماع جديد للحوار الوطني وتوجه دعوة للصدريين

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T10:02:01+0000
الرئاسات الأربع تتفق على عقد اجتماع جديد للحوار الوطني وتوجه دعوة للصدريين

شفق نيوز/ عقدت الرئاسات الثلاث "الجمهورية، الحكومة، البرلمان" فضلا عن رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، اجتماعاً مهماً في قصر السلام ببغداد، بهدف إيجاد مخرج وحل للازمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عشرة أشهر.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف، اليوم، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية".

وأكد الاجتماع، وفق البيان، أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد".

وجدد الاجتماع دعمه "لدعوة رئيس مجلس الوزراء عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، ونجدد الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار".

وشدد المجتمعون على "التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات شعبنا الكريم إلى واقع فعلي".

ودعا الاجتماع "كل القوى الوطنية إلى تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة".

كما دعا الاجتماع إلى الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلباً على مصالح البلد ويثير القلق بين الناس.

ووجه الاجتماع الشكر للفعاليات الاجتماعية والثقافية الوطنية الداعمة للحوار الوطني ولجهود التهدئة والحل والتضامن بين أبناء الوطن الواحد.

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