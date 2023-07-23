الرئاسات العراقية تصدر قرارات تخص "السويد" والموازنة واقليم كوردستان

شفق نيوز / أصدرت الرئاسات العراقية (الجمهورية، الحكومة، البرلمان، والقضاء)، مساء الأحد، قرارات عدة، من بينها ما يخص أزمة السويد، وقانون الموازنة الاتحادية، وإقليم كوردستان.

جاء ذلك ، خلال استضافة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مقره، اجتماعاً ضمَّ كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان؛ شهد بحث مجمل الأوضاع في البلاد وعددٍ من الملفات المهمة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأدانت الرئاسات، خلال الاجتماع، الإساءةَ المتعمَّدة وترخيص السلطات السويدية للإساءة للمصحف الشريف والعلم العراقي، إذ أبدى المجتمعون دعمهم للإجراءات الحكومية الخاصَّة بقطع العلاقات مع السويد أو مع أية دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه إهانة المقدسات والأديان، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية".

وناقش الاجتماع، ملف قانون الموازنة الاتحادية وضرورة إكمال تعليماتها، ومتابعة المشاريع ونوعيتها، والإنفاق وفق الأوليات وبما يلبي البرنامج الحكومي.

وفيما يخص إقليم كوردستان، أكد الاجتماع على "تطبيق المواد في قانون الموازنة العامة الاتحادية بتفاصيلها كافة، التي تتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية وصرف مستحقاته".

وشددت الرئاسات العراقية، على ضرورة "تشريع القوانين التي تضمَّنها البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي ووافقت عليها القوى السياسية، ومنها قانون العفو العام والنفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد، بالإضافة إلى جملة من مشاريع القوانين المنجزة من قبل رئاسة الجمهورية والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب، ومنها قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، وقانون استرداد أموال العراق وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

وفي ملف المياه، أكد المجتمعون العمل على متابعته مع دول المنبع، بالإضافة إلى ضرورة تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة "استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات في الملفات كافة".