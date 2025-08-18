الرئاسات العراقية الأربع تعقد اجتماعاً لبحث التطورات والاستعدادات للانتخابات

شفق نيوز- بغداد

عقدت الرئاسات العراقية الأربع، يوم الإثنين، اجتماعاً في قصر بغداد لبحث التطورات في البلاد وملف الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استعرضوا المقترحات التي أرسلها رئيس الجمهورية والتي تهدف لضمان بيئة انتخابية آمنة مستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة، وتسعى لتوفير فرص متساوية بين جميع المتنافسين في الانتخابات.

وناقش المجتمعون الإشكاليات التي رافقت عقد جلسات مجلس النواب الأخيرة، حيث تم التشديد على ضرورة معالجتها بالشكل القانوني المعمول به والتركيز على متابعة ومناقشة مشاريع القوانين المختلفة المعروضة على المجلس لغرض إقرارها وبما يؤمن حقوق المواطنين كافة.

وتناول الاجتماع مهام مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ التشريعات الانتخابية وبما يعزز سيادة القانون ويحافظ على المسيرة الديمقراطية في البلاد، ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية، ويرسخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية ودورها في خدمة الصالح العام.

وبحث الاجتماع أيضاً ما يتعلق بتنفيذ قانون العفو العام وأعداد النزلاء المشمولين بفقراته وإدارة شؤونهم وطبيعة اللجان العاملة في إعادة التحقيق معهم او المحاكمة وإطلاق سراحهم، والتأكيد على ضرورة تسهيل تطبيق فقرات القانون وحل المعوقات التي تحول دون تنفيذه.