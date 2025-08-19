الرئاسات العراقية الأربع تضع شروطاً "صارمة" لضمنا نزاهة الانتخابات (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

اتفقت الرئاسات العراقية الأربع على شروط "صارمة" تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات.

واطلعت وكالة شفق نيوز على وثيقة موقعة من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بتاريخ يوم أمس، تتضمن ست نقاط.

الوثيقة وما تضمنته من إلزامات موجهة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغية تبنيها لهذه التوصيات والعمل بها.