الرئاسات العراقية الثلاث تتفق على ضبط السلاح المنفلت ودعم الانتخابات

شفق نيوز/ اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث، يوم الثلاثاء، على حماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، فيما أكدت على أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد.

وجاء في بيان رسمي صدر عقب اجتماع الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى، في قصر بغداد، وورد الى وكالة شفق نيوز، "نؤكد ضرورة ترسيخ الامن الداخلي وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من اجل تحقيق السلم والامن المجتمعي"، مؤكداً على "الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة، ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت".

وأكدت على "أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد، خصوصا وانها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الاصلاح والتغيير"، مشددة على أن "تكون العلمية الانتخابية استجابة حقيقية لتطلعات الشعب، ولتكوين المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة".

وأشارت إلى ضرورة "عمل جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، في دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير او التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم وبعيدا عن سطوة السلاح، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة".

كما أكدت "أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين، ويمنع انعكاسات الوضع المالي الحالي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل الى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب جميع الموظفين".