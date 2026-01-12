الرئاسات الثلاث تؤكد على الإسراع بإكمال الاستحقاقات الدستورية

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، يوم الاثنين، الحوارات بين القوى السياسية، والإسراع بإكمال بقية الاستحقاقات الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل اليوم رئيس الجمهورية وبحثا تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض جهود القوى الوطنية في العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية في عموم المحافظات".

وتابع أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية إدامة الحوارات بين القوى السياسية، والإسراع بإكمال بقية الاستحقاقات الدستورية لتعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وضمان المستقبل الآمن والمزدهر للبلاد".

من جانبها، أشارت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، إلى أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، التقى اليوم برئيس مجلس الوزراء واستعرضا "تطوّرات الأوضاع في مختلف المجالات، وبحث مسار الحوارات بين القوى السياسية وأهمية إدامتها وصولاً إلى إكمال الاستحقاقات الدستورية، بعد أن أنجز أبناء الشعب استحقاقهم الانتخابي".

وبحسب البيان فقد أكد اللقاء على "أهمية أن يضطلع مجلس النواب الجديد بمهامّه التشريعية، في سبيل دعم مسيرة الإعمار والتنمية والبناء وتلبية تطلّعات المواطنين".