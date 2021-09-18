الرياضة النيابية: البرلمان سيستكمل التصويت على قانون الاندية الاثنين المقبل

شفق نيوز/ كشفت لجنة الشباب والرياضة النيابية، يوم السبت، عن سبب اعتراض بعض الجهات السياسية على قانون الاندية الرياضية، فيما أكدت ان البرلمان سيستكمل التصويت على القانون في الجلسة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت سابقا على 16 مادة من قانون الاندية الرياضية، وما تبقى من القانون 13 مادة سيتم التصويت عليها في جلسة الاثنين المقبل".

وأضاف أن "هناك تدخلاً سياسياً من شخصيات معروفة حاولت ترحيل قانون الاندية إلى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب اعتراض بعض رؤساء الاندية الرياضية على مادة ازدواج المناصب وتحديد رئاسة النادي بدورتين فقط".

وأشار إلى أن "اعتراضات الكتل السياسية واعضاء البرلمان كانت ايضا على رعاية واستثمار الاندية وامتلاك المنشآت الرياضية من قبل النادي والمستثمرين".

وبين عليوي، أن "لجنة الشباب والرياضة اجتمعت برؤساء الكتل السياسية وممثليهم واعضاء البرلمان وأكدت أهمية التصويت على قانون الاندية بأقرب جلسة وعدم ترحيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

يشار الى ان مجلس النواب عقد في الأول من شهر تموز الماضي، جلسة للتصويت على قانون الاندية الرياضية، الا ان كتلاً نيابية اعترضت على بعض مواد القانون وانسحبت من الجلسة ما تسبب بإخلال النصاب القانوني.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، في حينها، ان نواباً من كتل سياسية مختلفة انسحبوا وغادروا قاعة الجلسة، مبيناً أن عدد النواب المتواجدين داخل القاعة لا يتجاوز 150 نائبا.

وقبل هذه الجلسة وبعدها أيضاً عقد مجلس النواب عدة جلسات للتصويت على القانون إلا أن اعتراضات بعض الكتل السياسية حالت دون ذلك، كما طالبت بعض الكتل بترحيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة.