الركابي يتراجع عن قرار تجميد عضويته: تنتظرنا أياماً مصيرية

شفق نيوز / أعلن الأمين العام لحركة امتداد، علاء الركابي، مساء الأحد، إلغاء تجميد عضويته الإدارية والنيابية، معللاً ذلك بـ"الظروف الحرجة" التي يمر بها العراق، والمصاعب التي تواجهها الحركة تنظيمياً ونيابياً.

وقال الركابي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز: "ستكون هناك مقررات وخطوات مهمة ومصيرية وحازمة في الأيام القليلة القادمة".

وكان الركابي، قد أعلن مطلع شهر حزيران الماضي، تجميد عضويته الإدارية والنيابية في حركة امتداد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، لغاية عقد المؤتمر العام الأول الذي يخصص حسب النظام الداخلي لانتخاب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة.

يأتي ذلك في وقت، اقتحمت أعداد كبيرة من مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، مبنى البرلمان العراقي، في ثاني اقتحام خلال يومين، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا حتى طرد من وصفوهم بـ" الفاسدين".

وفي تصعيد جديد، أعلن المعتصمون، اليوم، تشكيل لجنة تنسيقية والتي أصدرت بيانها الأول، وأعلنت التصويت للصدر حاكما للعراق.

وعلى إثر ذلك، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، "تحرير" المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما دعا العراقيين إلى "ثورة إصلاح" وتغيير النظام السياسي في العراق.

واعتبر الصدر التظاهرات الحالية في البرلمان "فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات"، مخاطباً الشعب بالقول: "إنكم جميعاً مسؤولون وكلكم على المحك.. إما عراق شامخ بين الأمم أو عراق تبعي يتحكم فيه الفاسدون والتبعيون وذوو الأطماع الدنيوية بل وتحركه أيادي الخارج شرقاً وغرباً".