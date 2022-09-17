الركابي "مشككا" بظروف وفاة "الشيخ دوحان": لجنة عليا للتحقيق ومحاسبة المدان بأي ثمن

شفق نيوز / كشف الامين العام لحركة امتداد علاء الركابي، اليوم السبت، عن سعيه لتشكيل لجنة تضم في عضويتها مؤسسات حكومية وامنية وقضائية للتحقيق بشأن وفاة الشيخ "إقبال دوحان"، وفيما شكك برواية وفاة الشيخ وانتمائه، رجح ان تكون جهات دولية تتعمد ارتكاب الجرائم "المخزية" باسم الحشد.

وقال الركابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تداول الخبر أدناه في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي وهو : أن بعد 24 ساعة من إطلاق سراحه من قبل امن الحش/د وفاة الشيخ الدكتور "إقبال دوحان" شيخ مشايخ عشيرة ال مرمض/قبيلة الاگرع في الديوانية متاثرا بآثار ضرب وتم تسلمه من قبل ذويه في مستشفى الكرخ في ردهة غسيل الكلى وهو في العقد الثامن من عمره".

واورد الركابي رداً على ما اورده أن "السؤال : هل يعقل أن الحشد وهو حشدنا لا يزايدنا عليه احد وأبناؤه ابناؤنا ، وأمن الحشد.. هل يعقل أن يسيئوا إلى تأريخهم وجهادهم وتضحياتهم بهذه الطريقة البشعة "، مبينا ان "الحشد وأمن الحشد بحسب القوانين النافذة ليس مخولا بالضبط القضائي ولا بالتحقيق مع أي مواطن مدني أو عسكري خارج إطار الحشد نفسه ".

وعاد الامين العام لحركة امتداد للتساؤل مرة اخرى في بيانه "أم هل يقبل اي عراقي شريف بأن تعود الظواهر الإجرامية في زمان هدام لعنه الله)"، في اشارة لنظام صدام حسين.

وبيّن الركابي "لا نقبل هذا أبدا ولا نقبل للحشد وسمعته أن تنسب له مثل هذه الفعال المخزية، ولعل هناك جهات تتعمد إرتكاب الجرائم بإسم الحشد خدمة لأجندات دولية".

وتابع الامين العام للحركة قائلاً "لذلك كله سأطلب تشكيل لجنة برعاية رئاسة الوزراء تشكل من : وزارة الصحة ، وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى، هيأة الحشد وأمن الحشد، لجنة الصحة والبيئة النيابية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قيادة شرطة الديوانية، تأخذ على عاتقها التحقيق في كل التفاصيل وبدون تسويف وإعلان النتيجة كما هي ومحاسبة اي جهة أو شخص تتم إدانته كائنا من كان وفي أي موقع كان" ، مبينا ان هذا واجبي ومسؤوليتي تجاه الوطن وهذا الشعب وتجاه المواطن الدكتور إقبال رحمه الله وعائلته وتجاه ضميري أن أكون أمينا صادقا في نقل الحقيقة كما هي وان يحاسب المدان مهما كان الثمن".

وكان الحشد الشعبي أعلن ، في الثامن من الشهر الجاري، احباط مخطط يستهدف زوار الاربعينية في أربع محافظات عراقية "يقوده حزب البعث"، فيما توفي الشيخ إقبال دوحان"، وهو احد معتقلي الخلية التي اعلن عنها الحشد، فيما تداولت وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي انباء عن تعذيب لها تعرض لها قبل وفاته.