الراوي: الكاظمي تفاوض مع رئيس الحكومة النمساوية على اعادة اللاجئين العراقيين قسراً

شفق نيوز/ قال النائب عن مدينة فيينا عمر الراوي، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والنمساوي كارل نيهامر ناقشا اعادة اللاجئين العراقيين قسراً من النمسا الى العراق.

وقال النائب في برلمان مدينة فيينا عمر الراوي وهو من اصول عراقية في منشور على موقع "فيسبوك" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "رئيس الحكومة النمساوية صرح انه التقى برئيس وزراء العراق من اجل الهجرة واللجوء و للتفاوض على امكانية الارجاع القسري لطالبين اللجوء المرفوضين الى العراق".

وأضاف أن "الكاظمي يقول اتفقنا على التعاون لمحاربة الارهاب"، مبينا أنه "يعتقد ان الجانبين صادقين لكن كل واحد يرى الأولويات في مكان آخر".

وتابع الرواي، أن "رئيسنا النمساوي يغني على ليلاه".

وكان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء اوضح في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى في نيويورك مستشار جمهورية النمسا كارل نيهامر"، مبينا ان "الجانبين اكدا الرغبة في تعزيز العمل المشترك بمجال مكافحة الارهاب، وقد عبر المستشار النمساوي عن شكره للكاظمي وتثمينه عاليا جهود العراق في ملاحقة بقايا الارهاب وتجفيف منابعه".