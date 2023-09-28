الرابعة لإقليم كوردستان.. البرلمان العراقي يلتئم السبت للتصويت على حلبجة محافظة رقم 19

شفق نيوز / من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، ظهر السبت المقبل، جلسة اعتيادية للتصويت وقراءة مشاريع عدد من القوانين والاتفاقيات، من بينها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في الثالث عشر من آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان، بعد أربيل والسليمانية ودهوك.

وتتمتع حلبجة بخصوصية لدى الكورد بسبب القصف الكيماوي الذي تعرضت له في زمن النظام السابق.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، تضمن جدول أعمال جلسة السبت، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.

وتضمن جدول الأعمال أيضاً، التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص.

أدناه جدول أعمال الجلسة، المقرر عقدها في الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت المقبل.