الديوانية.. حراك لاستجواب نائب رئيس مجلس المحافظة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة الديوانية، يوم الخميس، بوجود حراك في مجلس المحافظة لاستجواب نائب رئيس المجلس سيف فيصل النائلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء بمجلس محافظة الديوانية، يتجهون لاستجواب النائلي، بسبب التفرد بالقرارات وتأجيل جلسات المجلس المخصصة لحسم ملف اختيار رؤساء الوحدات الإدارية".

وانتخب مجلس محافظة الديوانية في 7 مارس فبراير 2024 سيف فيصل النائلي نائباً لرئيس المجلس بالاغلبية بعد جلسة عقدها لاختيار المحافظ.