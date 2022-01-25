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الديمقراطي يرحب بقرار المحكمة الاتحادية: أعاد العملية السياسية لمسارها الصحيح

Category: سیاسة

Date: 2022-01-25T17:55:52+0000
الديمقراطي يرحب بقرار المحكمة الاتحادية: أعاد العملية السياسية لمسارها الصحيح

شفق نيوز/ رحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء،  بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشرعية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي، مؤكدا انه سيسرع الخطوات الدستورية ويساعد العملية السياسية على المضي في مسارها الدستوري الصحيح.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الديمقراطي محمود محمد ورد لوكالة شفق نيوز، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم بالغاء القرار الولائي بإيقاف مؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي والاعتراف بقانونية ودستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي، كان قرارا في محله وايجابيا.

واشار البيان الى ان هذا القرار سيكون عاملا لتسريع الخطوات الدستورية ومساعدا للعملية السياسية العراقية من اجل ضمان سيرها في مسارها الطبيعي والصحيح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المحكمة الاتحادية رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي والتي شهدت انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس والقيادي في التيار الصدري مقتدى الصدر حاكم الزاملي والنائب عن الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله نائبين لرئيس المجلس.

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