الديمقراطي يرحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا ويؤكد على متابعة "الظلم" الذي لحقه

شفق نيوز/ رحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، مؤكدا على متابعة ما اسماه الظلم الذي لحقه بسلب اثنين من مقاعده.

وجاء في بيان للمكتب السياسي للديمقر اطي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "يرحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج النهائية للانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول الماضي، مؤكدا ان هذا القرار تتبعه الخطوات الدستورية من اجل تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة".

واضاف البيان انه في الوقت نفسه يؤكد على متابعة "الظلم" الذي لحقه بسلب اثنين من مقاعده من غير وجه حق عبر الطرق القانونية من قبل المرشحين والناخبين الذين تم حرق اصواتهم بشكل غير قانوني، حسب تعبير البيان.