الديمقراطي يتمسك بزيباري: مرشحنا الوحيد ولا يوجد بديل

شفق نيوز/ أكد مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، تمسك الحزب بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال مسعود حيدر، وهو أيضا عضو في وفد الديمقراطي المفاوض ببغداد، في تغريدة على تويتر، إن "هوشيار زيباري المرشح الوحيد لتحالف الاغلبية الوطنية لإستيفائه شروط الترشح وسلامة موقفه القانوني بوثائق رسمية من مؤسسات الدولة".

وأضاف، "لحد الآن ليس هناك اي مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وكان النائب عن تحالف السيادة، مشعان الجبوري، قد قال لوكالة شفق نيوز، الثلاثاء، "الحزب الديمقراطي الكوردستاني متمسك بزيباري، لكن وعلى سبيل الاحتياط سيتقدم الحزب خلال الـ72 ساعة القادمة، اي في موعد اقصاه الخميس المقبل بمرشح بديل".

واضاف "اعتقد ان المرشح البديل اما رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، او وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، وكلاهما يحظيان بالمقبولية في بغداد، وأي منهما يرشح سيكون هو رئيس الجمهورية القادم".

والأحد، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات ترشيح زيباري مؤقتا؛ لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، بداعي أنه لا يستوفي الشروط الدستورية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الدعوى الاثنين المقبل.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد اعلن الثلاثاء عن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الاخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وقاطعت أغلب الكتل النيابية الجلسة التي كان من المقرر عقدها أمس الاثنين الماضي لانتخاب رئيس جديد للعراق.

وكان 25 مرشحا قد تقدموا لشغل المنصب، إلا أن المنافسة كانت تنحصر بين هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الكورد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.