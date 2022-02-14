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الديمقراطي يتقدم بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-14T08:52:18+0000
الديمقراطي يتقدم بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، عن أن الحزب تقدم بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك غداة استبعاد مرشح الحزب هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم أمس ثلاثة مرشحين إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لمنصب رئيس الجمهورية في اليوم الأخير لمهلة تقديم أسماء المرشحين".

وأوضح أن المرشحين هم كل من: فاضل ميراني وفؤاد حسين وآزاد براوري، مشيرا إلى أن قيادة الحزب تعقد اجتماعا للاتفاق على اسم شخص واحد ليكون المرشح الوحيد من بين المرشحين الثلاثة.

وسيتنافس مرشح الحزب الديمقراطي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح على أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

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