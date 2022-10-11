"الديمقراطي" يبعث رسالة لـ"لإتحاد" و"الإطار": سيناريو 2018 سيؤثر على تشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء، عن وجود ضغوط "إطارية" على رئاسة البرلمان لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بغض النظر عن توصل القوى الكوردية الى اتفاق على مرشح الرئاسة.

وقال النائب جياي تيمور عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لوكالة شفق نيوز؛ إن "اجتماع أربيل لقيادة ائتلاف إدارة الدولة مع مسعود بارزاني لم يسفر عن أي نتائج تؤدي إلى حل نهائي".

وأضاف تيمور؛ "لا يوجد إتفاق على ترشيح شخصية كوردية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية، وأن الدخول بمرشحين واعادة تجربة 2018 أمر غير مرغوب للحزب الديمقراطي وكذلك الاتحاد الوطني هذا سيؤثر على الأوضاع السياسية داخل الإقليم وتشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع "كما أنه لا يوجد اتفاق على اختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ولا يوجد إتفاق على انعقاد جلسة لانتخاب، إلا أن الإطار التنسيقي يضغط على رئاسة البرلمان لأجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء أو الخميس".

واجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني أمس الاثنين، مع وفد من ائتلاف إدارة الدولة، في أربيل.

وبحسب بيان لمقر بارزاني، نوقش في الاجتماع الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية، واتفق المجتمعون على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول الى حلول قبل عقد الجلسة المعنية.

ورأس الوفد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يرافقه المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.

ويصر الاتحاد الوطني الكوردستاني على الدفع بمرشحه الرئيس الحالي برهم صالح.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سوران جمال طاهر أن الاتحاد الوطني يسعى بكل السبل للتوصل الى اتفاق مع الديمقراطي وانه لم يسعى لايجاد بدائل عدى الاتفاق مع الديمقراطي.

وأردف أنه في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الجانبين فإن ذلك سيخلق حالة من عدم الرضى، وسوف نكون حينها مضطرين لاعادة سيناريو عام 2018، وأن يذهب كل حزب بمرشحه الى مجلس النواب ونحن مستعدون للقبول بنتائجه أيا كانت، مستبعدا أن يتسبب حسم منصب رئيس الجمهورية في تدهور العلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.

وأمس جمع 170 نائباً تواقيع لعقد جلسة يوم (غد) الاربعاء لانتخاب رئيس الجمهورية، غير أن قوى أخرى تريد ارجاء الجلسة الى الخميس لفسح مزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق كوردي بشأن مرشح الرئاسة.

وصادف أمس الاثنين 10 - 10 مرور سنة كاملة على إجراء انتخابات تشرين المبكرة، والتي لم تثمر حتى الآن عن تشكيل حكومة بسبب صراع الكتل السياسية.

وشهدت الأشهر الاولى بعد إجراء الانتخابات في تشرين الاول 2021، اعتصامات مفتوحة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي، انتهت بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات، في حين أخفقت الكتلة الصدرية التي فازت بتلك الانتخابات بتشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية"، وهو ما دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الانسحاب من البرلمان.

وبعد نحو 10 أشهر من الانتخابات اعتصم أنصار التيار الصدري في مبنى البرلمان لأكثر من شهر احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وبعدها اقتحموا القصر الجمهوري ما فجّر اشتباكات دامية بين سرايا السلاح الجناح العسكري للتيار والقوات الامنية داخل المنطقة الخضراء.