الديمقراطي والسيادة يبلغان التنسيقي: لن نذهب مع أي حكومة دون موافقة الصدر  

شفق نيوز/ أكدت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ابلغا الاطار التنسيقي بانهما لن يذهبا مع تشكيل أي حكومة دون موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليها.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، ان "موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة الأخير لا يعني التخلي عن التنسيق مع التيار الصدري، كما ان الطرفين ابلغا الإطار التنسيقي انهما لن يذهبا مع تشكيل أي حكومة دون موافقة زعيم التيار مقتدى الصدر عليها".

وبينت ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة لن يكونا مع طرف الإطار التنسيقي ضد التيار الصدري اطلاقاً، بل هما سيعملان على تقريب وجهات النظر بين التيار والإطار، وإذا لم ينجحا بذلك فلن يكونا مع الاطار ضد التيار، ولن يذهبا لتشكيل الحكومة مع وجود معارضة للصدريين عليها".

وأمس الأحد، دعا نوري المالكي، (أبرز قيادات الإطار التنسيقي)، إلى ترك موضوع حل البرلمان، وتكريس الجهود علـى كيفية تفعيله، وكيفيـة ‎الإسراع بتشكيل حكومـة (ائتلافية).

يأتي ذلك، في أعقاب إعلان المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، لكون الأمر ليس من اختصاصها بل من اختصاص مجلس النواب نفسه أو رئيسي الجمهورية والحكومة.

وأمس الأحد، استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، زعيمي السيادة محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، للتباحث بشأن الأوضاع السياسية في العراق.

وأكدوا بحسب بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ على ضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول الى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.

وأضاف البيان أن الطرفين اكدا على اهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.