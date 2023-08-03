الديمقراطي الكوردستاني: 14 حكومة وبرلماناً دولياً اعترفوا بالابادة الايزيدية وبغداد لا تعترف

شفق نيوز/ أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، أن 14 حكومة وبرلماناً دولياً اعترفوا بالابادة الايزيدية، بينما ما زالت الدولة العراقية "غير معترفة".

وقالت المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائبة فيان دخيل، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "في الذكرى التاسعة للهجمة الوحشية على الايزيديين المسالمين من قبل عصابات الظلام والتطرف الداعشي في سنجار المنكوبة، نستذكر اليوم وابدا آلاف الضحايا والسبايا والمفقودين والمختطفين، كما نستذكر اوجاع عشرات الالاف من العوائل الايزيدية التي ما زالت تعيش في خيام النزوح، فضلا عن أكثر من 100 الف ايزيدي هاجروا العراق منذ عام 2014 وتركوا موطنهم وارضهم".

وأضافت أن "الغالبية العظمى من النازحين العراقيين من مختلف المحافظات والمكونات عادت الى مناطقها، باستثناء اكثر من ربع مليون إيزيدي ما زالوا يعيشون حياة النزوح في المخيمات في اقليم كوردستان منذ 9 سنوات، ومازال اكثر من 2700 من الاطفال والنساء مخطوفين لدى هذا التنظيم ومن والاهم بعد عودة 3400 من النساء بجهود حكومة اقليم كوردستان".

وأشارت إلى أن "المصالح الاقليمية والدولية تمنع عودة الأهالي الى سنجار بسبب وجود أكثر من 60 ألف مقاتل ينتمون الى 6 جهات بعضها رسمية وأخرى ميليشياوية قادمة من خارج الحدود".

وتابعت، "من هنا وفي هذه الذكرى الأليمة، نطالب بتطبيق اتفاقية سنجار التي تم توقيعها بين بغداد واربيل بموافقات اممية، وعلى بغداد ان تثبت انها عاصمة دولة لها سيادة وتبدأ بتطبيق هذه الاتفاقية التي هي الأمل الأخير لاهالي سنجار، وبعكسه فان بغداد ومن يعرقل تنفيذ هذه الاتفاقية سيتحمل المسؤوليات التاريخية والإنسانية في استمرار معاناة الايزيديين".

واشارت إلى أن "اعتراف 14 حكومة وبرلمانا دوليا بالابادة الجماعية للايزيديين، يحتم على مجلس النواب العراقي اتخاذ نفس الخطوة وسن قانون الابادة الجماعية للايزيديين، لإنصاف الضحايا وتعويضهم، مع السعي لملاحقة الارهاب والارهابيين كي ينالوا جزاءهم العادل، وملاحقة الارهابيين الذين غادروا البلاد بهويات مزورة وأسماء مستعارة".