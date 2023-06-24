الديمقراطي الكوردستاني ينأى بنفسه عن تصريحات "باجلان" بشأن المالكي: يعبر عن رأيه الشخصي

شفق نيوز/ اصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، بيانا حول تصريحات المحلل السياسي الكوردي عماد باجلان بشأن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي .

وقال المكتب السياسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه " منذ مدة يتم تعريف رأي السيد عماد باجلان في الحوار مع وسائل الإعلام وتحليلاته على أنها رأي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في وقت فان رأي الحزب الديمقراطي حول الاحداث او دور و تقييم الشخصيات او اي وضع ليس من حق اي شخص او عضو الخوض بها عدا المتحدث الرسمي باسم الحزب او بيانات المكتب السياسي للحزب".

واضاف البيان ان "ما قاله عماد باجلان حول السيد المالكي لا يعبر عن رأي الحزب الديمقراطي بل هو رأيه الشخصي".

وطالب المكتب السياسي "وسائل الإعلام عدم اعتبار آراء المحللين او الاعلاميين اراء الحزب الديمقراطي بل هي آرائهم الشخصية".