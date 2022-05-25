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الديمقراطي الكوردستاني ينفي علاقته بتظاهرة بغداد: محاولة للتضليل وتغطية ارتباطات مشبوهة

Category: سیاسة

Date: 2022-05-25T15:19:26+0000
الديمقراطي الكوردستاني ينفي علاقته بتظاهرة بغداد: محاولة للتضليل وتغطية ارتباطات مشبوهة

شفق نيوز/ نفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاربعاء، أي علاقة له بالتظاهرة التي انطلقت وسط بغداد للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية والكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاربة الفساد.

وقال الفرع الخامس للحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "مرةً أخرى تحاول بعض الجهات الإعلامية اللامسؤولة المرتبطة بأجندات خارجية، تضليل الرأي العام، من خلال نشر أخبار كاذبة عن تنظيم الفرع الخامس لحزبنا تظاهرة جماهيرية في ساحة التحرير".

واضاف "نؤكد بأن ساحة التحرير هي ساحة الشرف والشهداء والتضحية، وليست ساحة للصراعات والمناكفات السياسية".

وتابع الفرع "نؤكد للجميع ان التظاهر من أجل الحقوق الدستورية و ضد الفساد حق كفله الدستور العراقي لجميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن إنتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية".

وختم بالقول "لو أرادت جماهير حزبنا التظاهر لهذا الغرض لأعلنا عنه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي بشكل علني، وإن هذه الأساليب الرخيصة إن دلت على شيء إنما تدل على إفلاس من يحاول تضليل الجمهور والتغطية على إرتباطاته المشبوهة".

وتجمع عدد من المواطنين في ساحة الوقبة وسط العاصمة بغداد اليوم، للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين بها، والكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين المدنيين واحالتهم الى القضاء.

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