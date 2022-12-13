الديمقراطي الكوردستاني ينتقد بدء أطراف سياسية بحملات انتخابية مبكرة

شفق نيوز/ انتقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، قيام أحزاب وأطراف سياسية (لم يسمها) في إقليم كوردستان بالشروع في حملات انتخابية مبكرة قبل موعد الانتخابات سواء للانتخابات التشريعية العراقية أم الكوردستانية.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد خلال مراسم استبدال مسؤول الفرع الـ16 للديمقراطي الكوردستاني في منطقة سهل أربيل.

وأعرب محمد خلال الكلمة، عن أسفه لقيام أحزاب وأطراف وأناس وشخصيات ومنذ يوم انتهاء الانتخابات التشريعية العراقية او الكوردستانية او مجالس المحافظات في البدء بحملة انتخابية مبكرة للانتخابات أخرى.

وأضاف أنه ما تزال عملية العد والفرز للاصوات لم تنتهِ بعدُ نشاهدهم يبدأون بحملة انتخابية اخرى، مردفا بالقول ان هذه الحالة النفسية التي يتسببون بها للناس غير محبذة فإنه ينبغي منحهم الفرصة لكي يتفاءلوا بعض الشيء من الناحية النفسية إذ لا يتعين ابقائهم تحت ضغط أجواء متشنجة ومنفعلة التي تخلفها الانتخابات عادةً.

وخاطب المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني تلك الاحزاب والاطراف قائلا "امنحوا الناس الفرصة وقبل الانتخابات بـ6 أشهر باشروا بحملاتكم الانتخابية من أجل أن يمارس الناس حياتهم الطبيعية".