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الديمقراطي الكوردستاني يكشف موعد التصويت على رئيس الجمهورية: ريبر أحمد إلى قصر السلام

Category: سیاسة

Date: 2022-03-15T09:40:28+0000
الديمقراطي الكوردستاني يكشف موعد التصويت على رئيس الجمهورية: ريبر أحمد إلى قصر السلام

شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أن جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة لتسمية رئيس جمهورية العراق الجديد ستنعقد عقب أعياد نوروز.

وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة البرلمان العراقي الخاصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، ستنعقد بعد الانتهاء من أعياد نوروز، ومن المؤمل ان تعقد يوم (26 أو 27) من الشهر الحالي".

وبين ان "مرشحنا (ريبر احمد)، هو مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية، وهناك اغلبية برلمانية كبيرة سوف تدعم هذا الترشيح"، مردفا بالقول إن "أحمد سيكون هو رئيس قصر السلام خلال الأيام القادمة، وهذا الأمر قد حسم".

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله قد أعلن في العاشر من شهر آذار/مارس الجاري، أن البرلمان تسلم أسماء 40 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية، وان الجلسة المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للعراق ستتم عقدها بعد تدقيق هذه الأسماء من قبل الجهات المعنية.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني،في شهر شباط الماضي، عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وسيتنافس مرشح الحزب الديمقراطي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح على أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

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