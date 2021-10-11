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الديمقراطي الكوردستاني يكشف مضايقات انتخابية في ديالى: نازحون ومواطنون كورد حرموا من التصويت

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T08:52:04+0000
الديمقراطي الكوردستاني يكشف مضايقات انتخابية في ديالى: نازحون ومواطنون كورد حرموا من التصويت

شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الاثنين، عن خروق انتخابية في محافظة ديالى منعت مواطنين ونازحين كورد من الاقتراع في مناطق النزاع.

وقال مسؤول اعلام المركز 15 للحزب الديمقراطي – تنظيمات ديالى شيركو توفيق لوكالة شفق نيوز" ان 8900 نازح كوردي حرموا من التصويت بسبب عدم وجود صناديق اقتراع للنازحين في اربيل والسليمانية بعكس نازحي محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين الذين خصصت لهم صناديق اقتراع.

وتابع توفيق؛ أن "النازحين الكورد في كلار وكفري ودربندخان وناحية روز كاري تعرضوا لمضايقات وإجراءات امنية معقدة منعتهم دخول ديالى عبر قضاء خانقين بسبب اجراءات نقاط التفتيش الى جانب عزوف الكورد عن الاقتراع في السعدية وجلولاء وقره تبه ومناطق اخرى لمخاوف امنية بسبب وجود مسلحين تابعين لأحزاب معينة هيمنوا على مجريات الساحة الانتخابية في تلك المناطق".

وكشف توفيق عن اختطاف احد كوادر الحزب الديمقراطي يدعى (طلال محمد ولي) من قبل مسلحين مجهولين في ناحية ابي صيدا – قرية ذيابه بعد رفضه مطالبهم ومنعه خروقات انتخابية، مبينا ان مصيره لازال مجهولا وعلى الجهات الحكومية والامنية العمل على إطلاق سراحه.

وأشار المسؤول الكوردي إلى أن نسبة التصويت العام في خانقين بلغت 39% ولم تتضح حتى الآن نتائج الفائزين ضمن الدائرة الانتخابية الرابعة – خانقين.

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