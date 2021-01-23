الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن "كواليس" مباحثات حصة الاقليم في الموازنة

شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، عن "كواليس" مباحثات اقرار الموازنة العامة للدولة العراقية وحصة اقليم كوردستان فيها.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمد شاكر، لوكالة شفق نيوز، "ننتظر حالياً الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة"، مبيناً أن "البرلمان اكمل القراءة الاولى والثانية".

وأضاف شاكر، أن "التحركات السياسية مستمرة للوصول الى اتفاق بشأن حصة كوردستان"، موضحاً أن "هناك توجهاً عاماً بين النواب من الكتل الاخرى بأن يسلم الاقليم ملف النفط بالكامل للحكومة الاتحادية في حين أن الاقليم موافق على مقترح الحكومة الاتحادية الذي ادرجه بقانون الموازنة وهو تسليم 250 الف برميل".

وأوضح شاكر أن "نواب كوردستان بانتظار الصيغة النهائية للجنة المالية ووقتها ستبدأ المناقشات مرة اخرى بين الاعضاء والكتل قبل التصويت النهائي على القانون".

ومن المقرر ان يغادر وفد كوردي برئاسة أوات شيخ جناب، وزير المالية في حكومة اقليم كردستان الى بغداد لإجراء مباحثات مع اللجنة المالية ووزارة المالية الاتحادية بشأن قانون الموازنة والمستحقات المالية للإقليم.

وبحسب مصادر مطلعة، فأن الوفد الكردي سيعقد اولى اجتماعاته مع اللجنة المالية النيابية.

وأقر مجلس الوزراء العراقي، في 21 كانون الاول 2020، موازنة البلاد المالية للعام المقبل 2021 تمهيداً لإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.