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الديمقراطي الكوردستاني يكشف أسماء وزرائه في حكومة السوداني 

Category: سیاسة

Date: 2022-10-27T11:07:50+0000
الديمقراطي الكوردستاني يكشف أسماء وزرائه في حكومة السوداني 

شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، أسماء وزرائه في حكومة محمد شياع السوداني والمقرر عرضها للتصويت النيابي مساءا. 

وقال عضو الحزب شيرزاد قاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "استحقاق الحزب من الحكومة الجديدة ثلاث وزارات، هي الخارجية والإعمار والبيئة"، مبيناً أن "الأسماء التي ستتسلم هذه الوزارات قد حسمت لتقديمها الى البرلمان العراقي والتصويت لمنحهم الثقة". 

واضاف أن الاسماء هي بنكين ريكاني وزيراً للإعمار والإسكان، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية وفيان صبري وزيرة للبيئة ". 

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة لمنح الثقة بحكومة محمد شياع السوداني عند الساعة 6:00 من مساء اليوم .

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