الديمقراطي الكوردستاني يكشف تفاصيل تقاسم رئاسة اللجان في البرلمان العراقي

شفق نيوز / كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في البرلمان العراقي، يوم السبت، عن تفاصيل تقاسم رئاسة اللجان النيابية الدائمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفق الاستحقاق الانتخابي والتوافق السياسي.

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء الماضي، على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان.

وقال النائب عن الكتلة، شريف سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي يحق له رئاسة ثلاث لجان نيابية دائمة في مجلس النواب العراقي، اثنان منها سيادية، حسب الاستحقاق الانتخابي والتوافق السياسي".

وأضاف سليمان، أن "نيابة اللجان الأخرى ستكون خمساً للحزب الكوردستاني، بصفة نائب رئيس اللجنة"، مشيراً إلى أن "الحزب الديمقراطي طلب من رئاسة المجلس والكتل السياسية، منحه إحدى اللجان وهي: المالية أو الأمن والدفاع أو النفط والغاز حسب الاستحقاق الانتخابي والتمثيل النيابي للحزب الديمقراطي".