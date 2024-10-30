الديمقراطي الكوردستاني يقرُّ بصعوبة حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي غداً

شفق نيوز/ استبعدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الأربعاء، إمكانية حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب خلال جلسة خاصة تُعقد غداً الخميس بسبب عدم التوافق داخل البيت السني.

وقال النائب عن الحزب جياي تيمور، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك نية لعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس مجلس النواب يوم غد الخميس، وتم ابلاغنا بذلك وتوجيهنا بعدم السفر الى محافظاتنا كنواب لحضور هذه الجلسة، وننتظر تحديدها بشكل رسمي من قبل هيئة رئاسة البرلمان".

وأضاف "لا اعتقد هناك إمكانية لعقد الجلسة بسبب عدم التوافق داخل البيت السني على حسم الملف، فلا إمكانية أن يكون هناك مرشح واحد يمثل البيت بشكل كامل".

وأكد النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ان "هناك صعوبة سياسية وقانونية، لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب خلال جلسة خاصة يوم غد الخميس".

ويوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت ست قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.

جاء ذلك، خلال بيان مشترك، لكل من (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة).

وبحسب البيان، أكدت هذه القوى، وجود مسارين لا ثالث لهما، الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح (محمود المشهداني) الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.

أما الخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.

وأعلن الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، يوم الاثنين 28 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، غدا الخميس.