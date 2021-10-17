الديمقراطي الكوردستاني يقدم طعنا انتخابيا لاستحصال مقعد كوتا في ديالى

شفق نيوز/ اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاحد، عن تقديم طعن رسمي لمفوضية الانتخابات لاستحصال مقعد كوتا في ديالى من استحقاقه بحسب قانون الانتخابات.

وقال عضو المركز 15 للحزب/ تنظيمات ديالى، اياد كركوكي، لوكالة شفق نيوز، انه "بحسب المادة 49 من قانون الانتخابات لعام 2021 فان استحقاقنا مقعدا للكوتا في الدائرة الانتخابية الرابعة (خانقين وتوابعها) بعد فوز مرشحة الاتحاد الوطني الكوردستاني سوزان منصور بأعلى نتائج الدائرة".

واضاف انه "بحسب القانون الانتخابي فان مرشحتنا جوان محمود غفور، تنال مقعد الكوتا في الدائرة الرابعة لتعويض سوزان منصور، وقدمنا طعنا رسميا وبانتظار نتائج البت بالطعن من قبل مفوضية الانتخابات".

واكد كركوكي ان "مرشحة الحزب الديمقراطي جوان محمود نالت 7355 صوتا عن الدائرة الرابعة رغم الظروف السياسية والمضايقات التي تعرض لها الحزب الديمقراطي في ديالى".

وافرزت نتائج الاقتراع في الدائرة الانتخابية الرابعة (خانقين وتوابعها) فوز كل من مرشحة الاتحاد الوطني الكوردستاني سوزان منصور، ومرشح تحالف "عزم" مضر الكروي، ومرشح تحالف "تقدم" احمد مظهر الجبوري، بمقاعد الدائرة الثلاث.