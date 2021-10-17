سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديمقراطي الكوردستاني يقدم طعنا انتخابيا لاستحصال مقعد كوتا في ديالى

Category: سیاسة

Date: 2021-10-17T08:50:07+0000
الديمقراطي الكوردستاني يقدم طعنا انتخابيا لاستحصال مقعد كوتا في ديالى

 شفق نيوز/ اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاحد، عن تقديم طعن رسمي لمفوضية الانتخابات لاستحصال مقعد كوتا في ديالى من استحقاقه بحسب قانون الانتخابات.

وقال عضو المركز 15 للحزب/ تنظيمات ديالى، اياد كركوكي، لوكالة شفق نيوز، انه "بحسب المادة 49 من قانون الانتخابات لعام 2021 فان استحقاقنا مقعدا للكوتا في الدائرة الانتخابية الرابعة (خانقين وتوابعها) بعد فوز مرشحة الاتحاد الوطني الكوردستاني سوزان منصور بأعلى نتائج الدائرة".

واضاف انه "بحسب القانون الانتخابي فان مرشحتنا جوان محمود غفور، تنال مقعد الكوتا في الدائرة الرابعة لتعويض سوزان منصور، وقدمنا طعنا رسميا وبانتظار نتائج البت بالطعن من قبل مفوضية الانتخابات".

واكد كركوكي ان "مرشحة الحزب الديمقراطي جوان محمود نالت 7355 صوتا عن الدائرة الرابعة رغم الظروف السياسية والمضايقات التي تعرض لها الحزب الديمقراطي في ديالى".

وافرزت نتائج الاقتراع في الدائرة الانتخابية الرابعة (خانقين وتوابعها) فوز كل من مرشحة الاتحاد الوطني الكوردستاني سوزان منصور، ومرشح تحالف "عزم" مضر الكروي، ومرشح تحالف "تقدم" احمد مظهر الجبوري، بمقاعد الدائرة الثلاث.

related

الديمقراطي الكوردستاني يتوقع فوز القوى السياسية التقليدية بالانتخابات ويتحدث عن الرئاسات

Date: 2021-10-10 09:03:50
الديمقراطي الكوردستاني يتوقع فوز القوى السياسية التقليدية بالانتخابات ويتحدث عن الرئاسات

ديالى.. عراقيل قانونية تعيق الغاء قرار "بعثي" حول بلدة متنازع عليها

Date: 2021-07-03 14:54:14
ديالى.. عراقيل قانونية تعيق الغاء قرار "بعثي" حول بلدة متنازع عليها

مفوضية ديالى تتسلم 57 طعناً بنتائج الانتخابات وتؤكد: لا تغيير في النتائج

Date: 2021-10-16 10:23:19
مفوضية ديالى تتسلم 57 طعناً بنتائج الانتخابات وتؤكد: لا تغيير في النتائج

عشرات السياسيين السنة يقدمون طلبا لإعادة محاكمة المتهمين بمجزرة الجامع بديالى

Date: 2020-08-19 11:29:56
عشرات السياسيين السنة يقدمون طلبا لإعادة محاكمة المتهمين بمجزرة الجامع بديالى

كتلة الديمقراطي الكوردستاني تحذر من تداعيات خطيرة لهجوم حزب العمال على البيشمركة

Date: 2021-06-05 13:28:49
كتلة الديمقراطي الكوردستاني تحذر من تداعيات خطيرة لهجوم حزب العمال على البيشمركة

نائبة تنتقد وزارة الموارد المائية: حرمت ديالى من خزين مائي لثلاث سنوات

Date: 2021-04-29 15:09:56
نائبة تنتقد وزارة الموارد المائية: حرمت ديالى من خزين مائي لثلاث سنوات

الديمقراطي الكوردستاني يطعن بنتائج الانتخابات في السليمانية

Date: 2021-10-12 07:33:17
الديمقراطي الكوردستاني يطعن بنتائج الانتخابات في السليمانية

"عراقيل سياسية" تمنع استثمار الغاز بديالى وتحرمها من 20 ألف فرص عمل

Date: 2021-07-20 10:55:54
"عراقيل سياسية" تمنع استثمار الغاز بديالى وتحرمها من 20 ألف فرص عمل