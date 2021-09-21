الديمقراطي الكوردستاني يفصح عن تعرض مرشيحه للانتخابات لمضايقات بمناطق النزاع

شفق نيوز/ صرّح المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد يوم الثلاثاء بأن مرشحين له للانتخابات تعرضوا لمضايقات في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك في حديث للصحفيين عقب اجتماع رفيع المستوى عقده المجلس القيادي للحزب في اربيل بحضور الزعيم الكوردي رئيس الحزب مسعود بارزاني، ونائبه رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.

وقال محمد خلال التصريح إن "مسألة التوازن والشراكة والتوافق التي تم اختراقها يتعين اعادة النظر بها وصياغتها مرة اخرى بشكل تتيح للمكونات كافة المشاركة في حكم العراق".

وأضاف أن هدفنا من هذه الانتخابات الحفاظ على حجم ومكان الحزب وزيادة المقاعد.

وتابع المتحدث باسم الحزب: في المناطق المتنازع عليها بالتأكيد تعرض مرشحونا الى لمضايقات وكذلك تمزيق دعاياتهم وملصقاتهم الانتخابية من قبل أشخاص غير مسؤولين، وينبغي حل هذه المشكلة.