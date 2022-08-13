سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديمقراطي الكوردستاني يعلن دعمه اجراء نتخابات مبكرة بـ"3" شروط

Category: سیاسة

Date: 2022-08-13T07:18:35+0000
الديمقراطي الكوردستاني يعلن دعمه اجراء نتخابات مبكرة بـ"3" شروط

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت" دعمه إجراء "انتخابات مبكرة" وفق شروط ثلاثة لضمان نجاحها، فيما دعا القوى السياسية إلى الدخول في مفاوضات "أساسها الدستور". 

وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في بيان صدر، اليوم، بشأن الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الحزب كان قد عبر عن قلقه منذ البداية إزاء الوضع الراهن في العراق والانسداد السياسي الذي تمر به البلاد".

واضاف "نطلب من جميع القوى السياسية أن تدخل في مفاوضات مثمرة على أساس الدستور، وذلك انطلاقا من مبدأ المصلحة العليا الشعب العراقي".

وتابع "يمكن اعادة الانتخابات في العراق لكن ذلك يأتي بعد اتفاق القوى السياسية وضمان أن يقبلوا بنتائجها النهائية وان لا يتم إعادة تجربة الانتخابات السابقة في العراق".

ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فيما يؤكد غريمه الإطار التنسيقي الشيعي عزمه المضي في تشكيل حكومة جديدة.

    

related

ميراني: "العم" و"ابن أخيه" قد يجتمعان ويتغير شيئاً والشيعة والسنة يحتاجون رئيس الجمهورية لعشر دقائق فقط

Date: 2022-05-16 10:53:20
ميراني: "العم" و"ابن أخيه" قد يجتمعان ويتغير شيئاً والشيعة والسنة يحتاجون رئيس الجمهورية لعشر دقائق فقط

"الديمقراطي" يكشف عن الكتل التي ستشكل الحكومة و"الإطار" يدفع بالمالكي لازاحة الكاظمي

Date: 2021-11-15 11:09:10
"الديمقراطي" يكشف عن الكتل التي ستشكل الحكومة و"الإطار" يدفع بالمالكي لازاحة الكاظمي

تحالف الحكيم يستبعد اجراء الانتخابات في حزيران.. "سلاح منفلت ومفوضية غير جاهزة"

Date: 2020-08-05 08:44:34
تحالف الحكيم يستبعد اجراء الانتخابات في حزيران.. "سلاح منفلت ومفوضية غير جاهزة"

بافل طالباني يصل بغداد لمناقشة ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

Date: 2022-01-24 19:52:53
بافل طالباني يصل بغداد لمناقشة ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

مفاوض كوردي: لسنا موظفين لدى إيران ونحن اسياد في أرضنا (فيديو)

Date: 2022-06-20 15:04:05
مفاوض كوردي: لسنا موظفين لدى إيران ونحن اسياد في أرضنا (فيديو)

بنكين ريكاني يدعو الإطار التنسيقي إلى "طريقة تفكير جديدة"

Date: 2022-06-28 09:48:30
بنكين ريكاني يدعو الإطار التنسيقي إلى "طريقة تفكير جديدة"

الحلبوسي يؤيد دعوة الكاظمي للحوار ويلمح لانتخابات مبكرة

Date: 2022-08-02 09:20:14
الحلبوسي يؤيد دعوة الكاظمي للحوار ويلمح لانتخابات مبكرة

مجلس الوزراء يصوت على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً للانتخابات المبكرة

Date: 2021-01-19 11:44:24
مجلس الوزراء يصوت على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً للانتخابات المبكرة