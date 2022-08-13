الديمقراطي الكوردستاني يعلن دعمه اجراء نتخابات مبكرة بـ"3" شروط

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت" دعمه إجراء "انتخابات مبكرة" وفق شروط ثلاثة لضمان نجاحها، فيما دعا القوى السياسية إلى الدخول في مفاوضات "أساسها الدستور".

وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في بيان صدر، اليوم، بشأن الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الحزب كان قد عبر عن قلقه منذ البداية إزاء الوضع الراهن في العراق والانسداد السياسي الذي تمر به البلاد".

واضاف "نطلب من جميع القوى السياسية أن تدخل في مفاوضات مثمرة على أساس الدستور، وذلك انطلاقا من مبدأ المصلحة العليا الشعب العراقي".

وتابع "يمكن اعادة الانتخابات في العراق لكن ذلك يأتي بعد اتفاق القوى السياسية وضمان أن يقبلوا بنتائجها النهائية وان لا يتم إعادة تجربة الانتخابات السابقة في العراق".

ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فيما يؤكد غريمه الإطار التنسيقي الشيعي عزمه المضي في تشكيل حكومة جديدة.