الديمقراطي الكوردستاني يعلن مقاطعة جلسات البرلمان العراقي حتى إشعار آخر

شفق نيوز- أربيل

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، مقاطعة جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، احتجاجاً على ما وصفته بـ"انتهاك الدستور والقانون" داخل المجلس.

وقالت الكتلة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء بعد "تجاهل مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق"، مشيرة إلى أن المقاطعة اتُخذت بناءً على توجيهات وتوصيات قيادة الحزب.

وأكدت أن "حماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وحماية شرعية العملية السياسية تقع فوق كافة المصالح".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن السبت الماضي، أنه لن يتعامل مع انتخاب نزار آميدي رئيساً لجمهورية العراق، فيما وجه ممثليه مجلس النواب وفي الحكومة الاتحادية العراقية بالعودة إلى إقليم كوردستان للتشاور.

وعبّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن رفضه أسلوب الانتخاب هذا، مستطرداً: "لا نعتبر الشخص الذي يتم اختياره بهذه الطريقة ممثلاً للأغلبية الكوردستانية".

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، قد قاطعت جلسة انتخاب آميدي رئيسا للجمهورية.