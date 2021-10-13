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الديمقراطي الكوردستاني يعلن زيادة في عدد مقاعده بالانتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-13T07:18:16+0000
الديمقراطي الكوردستاني يعلن زيادة في عدد مقاعده بالانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أعلن مكتب انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الأربعاء ارتفاع عدد مقاعده إلى 34 مقعداً في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال عضو المكتب صلاح هركي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل شفق نيوز، إن عدد مقاعد الحزب أزادات مقعداً واحداً في السليمانية. وآخر في دهوك.

وكان الفرع الـ11 للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد عبر يوم الثلاثاء عن رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية في الدائرة الرابعة في محافظة السليمانية، داعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مراجعتها.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني أمس بدء مشاورات الحزب مع القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات لتشكيل التحالفات السياسية تمهيدا لتسمية الرئاسات الثلاث، و تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

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