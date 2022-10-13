الديمقراطي الكوردستاني يعلن رسميا سحب مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، سحب مرشحه ريبر أحمد من السباق التنافسي على منصب رئيس جمهورية العراق.

وقال المكتب السياسي في بيان اليوم، إنه "بعد الانتخابات التي جرت في شهر اكتوبر من العام الماضي كثفنا جهودنا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل واضح وعلني لانقاذ العملية السياسية في العراق من الانسداد السياسي من خلال التعاون والتحاور مع كافة القوى العراقية الفائزة في الانتخابات دون تمييز، مع التزامنا الكامل وتقديرنا الموقر للاتفاق القائم بين المكونات الرئيسية الثلاث في العراق لاختيار وترشيح مرشحيهم للمناصب السيادية في الدولة العراقية وكل حسب استحقاقه".

وبخصوص منصب رئيس الجمهورية في العراق، قال البيان إنه "من استحقاق المكون الكورد فقد أعلنا للملأ وبكل صراحة أنه يجب أن يكون هناك إجماع كوردي على تولي الشخص المناسب لهذا المنصب لكون المنصب يمثل الشعب الكوردي برمته في العراق الفدرالي"، مستدركا القول "لكن وبكل أسف كانت هنالك محاولات لإهمال هذه الرؤية السديدة عن طريق التدخلات ومحاولة فرض إرادات غير صحيحة خارج الاجماع الوطني للشعب الكوردي. لهذا ومن جانبا فقد رشح حزبنا الديمقراطي الكوردستاني ( ريبر أحمد) لتولي هذا المنصب".

ونوه البيان إلى أنه "بعدما باءت كل المحاولات التي حاولت عدم مراعاة الإجماع الكوردي بالفشل وانطلاقا من ثوابتنا الوطنية الراسخة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ولاجل نجاح عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتأسيس التشكيلة الوزارية الجديدة في الحكومة العراقية الاتحادية قررنا سحب مرشحنا ( ريبر أحمد ) لتولي منصب رئيس الجمهورية".

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أعلنت، في وقت سابق من صباح اليوم، انها ستشارك في جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها لإنتخاب رئيس الجمهورية العراقية.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري في تصريح لوكالة شفق نيوز، "سنشارك في جلسة مجلس النواب وننتخب مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف رشيد".

من جهته أكد ريبر أحمد مرشح الديمقراطي الكوردستاني والذي يشغل منصب وزير داخلية إقليم كوردستان في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سحب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.