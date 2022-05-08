الديمقراطي الكوردستاني يعلن تكثيف الجهود ضمن التحالف الثلاثي للخروج من الانسداد السياسي

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، ان سيشرع بسلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع القوى والأطراف السياسية لتخطي الانسداد السياسي الحاصل في العملية السياسية بالعراق وذلك ضمن إطار تحالف "إنقاذ وطن، فيما شدد على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان بموعدها المحدد، رجح انعقاد مؤتمره العام في نهاية العام 2022.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين المتحدث باسم الحزب محمود محمد عقب اجتماع لمجلس قيادة الحزب بإشراف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني وأعضاء مجلس القيادة ومسؤولين آخرين.

وقال محمد في تصريحه، إن مجلس قيادة الحزب عقدت اجتماعاً طبيعيا بعد انقطاع لمدة طويلة بسبب الأوضاع الصحية، وتفشي فيروس كورونا، مبينا ان الاجتماع ناقش مجموعة من المحاور المهمة منها مسألة عقد المؤتمر العام للحزب، وانتخابات كوردستان، وكذلك علاقاتنا مع الدول المجاورة، ودعم حكومة الإقليم في مسألة عملية الاصلاح التي شرعت بها وقد صدرت حول هذه المحاور عدة قرارات.

وعن الوضع الداخلي للإقليم أكد المتحدث على اجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في موعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشددا على ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الكوردستانية قبل المضي في يوم الإقتراع.

وبشأن الأوضاع السياسية في العراق قال محمود محمد: قد كثفنا جهودنا واعتبارا من الغد سنشرع بسلسلة من الاجتماعات واللقاءات لكي نجد سبيلا في كيفية تجاوز هذا الانسداد السياسي من أجل المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، وذلك ضمن إطار التحالف الثلاثي.

وأوضح أن المواعيد الذي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقوى السياسية ستكتمل، وان تحالف (إنقاذ وطن) على تماس مباشر، و تواصل مستمر مع الاطراف وتلك القوى بغية لمعالجة الانسداد السياسي.

وبما يتعلق بالمؤتمر الـ14 العام للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال محمد، إنه على الأكثر فإن المؤتمر سينعقد في شهر تشرين الثاني، او كانون الأول المقبلين.