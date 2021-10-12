سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديمقراطي الكوردستاني يعلن بدء المشاورات مع القوى السياسية العراقية الفائزة بالانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-12T08:08:12+0000
الديمقراطي الكوردستاني يعلن بدء المشاورات مع القوى السياسية العراقية الفائزة بالانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء بدء مشاورات الحزب مع القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات لتشكيل التحالفات السياسية تمهيدا لتسمية الرئاسات الثلاث، و تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال القيادي في الحزب هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أعضاء اللجنة محمود محمد، وجعفر إمينكي في أربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه من ضمن استراتيجيتنا في الحملة الانتخابية تجنبنا التصادم مع الاطراف الاخرى وركزنا على كيفية توجه الناخبين لصناديق الاقتراع.

وأشار إلى أن الحزب بدأ المشاورات مع معظم القوى السياسية العراقية الفائزة بالانتخابات، وقريبا جدا سنشكل وفدنا للتوجه الى بغداد للتباحث حول تسمية الرئاسات الثلاث، وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، مردفا بالقول: من جانب اخر سنبحث مع الاطراف الكوردستانية ايضا لاننا اكيد نرغب في العمل كفريق واحد.

وقال أيضا أن العملية الانتخابية سارت بشكل سلس ومنتظم وسرعة اعلان النتائج امر مهم لمنع التلاعب بالنتائج، مستطردا القول إن: الفترة المقبلة ستكون مهمة ونأمل ألّا يكون هناك فراغ حكومي والاسراع في تشكيل الحكومة من قبل الكتل السياسية الفائزة.

وعن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة رأى زيباري بأن تشكيلها "قد تكون اسهل لان هناك كتلاً فائزة، و التفاهم بينها سيكون أسهل".

وتابع القيادي في الديمقراطي الكوردستاني بالقول إن "علاقتنا مع جميع الأطراف الشيعية والسنية مفتوحة ومع التيار الصدري كنا على اتصال أمس، و مع كتل أخرى وليست لدينا خطوط تقاطع وحاليا نحن في مرحلة جس النبض"، منوها إلى أنه "سابقا كانت لدينا تفاهمات ولكن لا نستطيع القول مع من سنتحالف وهناك كتل رئيسية".

related

الديمقراطي الكوردستاني وحزب الدعوة يصدران بيانا مشتركاً حول الانتخابات بالعراق

Date: 2021-08-25 11:36:45
الديمقراطي الكوردستاني وحزب الدعوة يصدران بيانا مشتركاً حول الانتخابات بالعراق

الديمقراطي الكوردستاني يخوض الانتخابات في 11 محافظة بلا تحالف ويُرجي عقد مؤتمره

Date: 2021-05-01 11:08:53
الديمقراطي الكوردستاني يخوض الانتخابات في 11 محافظة بلا تحالف ويُرجي عقد مؤتمره

بعد اجتماع مع صالح .. الديمقراطي الكوردستاني: أرسلنا وفدا لبغداد وفاتحنا "سائرون" للتحالف

Date: 2021-04-29 11:36:19
بعد اجتماع مع صالح .. الديمقراطي الكوردستاني: أرسلنا وفدا لبغداد وفاتحنا "سائرون" للتحالف

بعثة الاتحاد الأوربي: الانتخابات العراقية شهدت إقبالاً منخفضاً

Date: 2021-10-12 08:28:21
بعثة الاتحاد الأوربي: الانتخابات العراقية شهدت إقبالاً منخفضاً

مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

Date: 2021-08-25 10:32:08
مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

الكاظمي يتحدث لبلاسخارت عن "جهود لتأمين مشاركة شعبية فعّالة في الانتخابات"

Date: 2021-09-08 16:02:28
الكاظمي يتحدث لبلاسخارت عن "جهود لتأمين مشاركة شعبية فعّالة في الانتخابات"

الصدر يتراجع ويعلن مشاركته بالانتخابات التشريعية

Date: 2021-08-27 13:00:52
الصدر يتراجع ويعلن مشاركته بالانتخابات التشريعية

الديمقراطي الكوردستاني بشأن تحالفاته ما بعد الانتخابات: لدينا قضية نتعامل وفق معطياتها

Date: 2021-08-16 12:44:59
الديمقراطي الكوردستاني بشأن تحالفاته ما بعد الانتخابات: لدينا قضية نتعامل وفق معطياتها