الديمقراطي الكوردستاني يعلن بدء المشاورات مع القوى السياسية العراقية الفائزة بالانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء بدء مشاورات الحزب مع القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات لتشكيل التحالفات السياسية تمهيدا لتسمية الرئاسات الثلاث، و تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال القيادي في الحزب هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أعضاء اللجنة محمود محمد، وجعفر إمينكي في أربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه من ضمن استراتيجيتنا في الحملة الانتخابية تجنبنا التصادم مع الاطراف الاخرى وركزنا على كيفية توجه الناخبين لصناديق الاقتراع.

وأشار إلى أن الحزب بدأ المشاورات مع معظم القوى السياسية العراقية الفائزة بالانتخابات، وقريبا جدا سنشكل وفدنا للتوجه الى بغداد للتباحث حول تسمية الرئاسات الثلاث، وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، مردفا بالقول: من جانب اخر سنبحث مع الاطراف الكوردستانية ايضا لاننا اكيد نرغب في العمل كفريق واحد.

وقال أيضا أن العملية الانتخابية سارت بشكل سلس ومنتظم وسرعة اعلان النتائج امر مهم لمنع التلاعب بالنتائج، مستطردا القول إن: الفترة المقبلة ستكون مهمة ونأمل ألّا يكون هناك فراغ حكومي والاسراع في تشكيل الحكومة من قبل الكتل السياسية الفائزة.

وعن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة رأى زيباري بأن تشكيلها "قد تكون اسهل لان هناك كتلاً فائزة، و التفاهم بينها سيكون أسهل".

وتابع القيادي في الديمقراطي الكوردستاني بالقول إن "علاقتنا مع جميع الأطراف الشيعية والسنية مفتوحة ومع التيار الصدري كنا على اتصال أمس، و مع كتل أخرى وليست لدينا خطوط تقاطع وحاليا نحن في مرحلة جس النبض"، منوها إلى أنه "سابقا كانت لدينا تفاهمات ولكن لا نستطيع القول مع من سنتحالف وهناك كتل رئيسية".