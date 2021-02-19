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الديمقراطي الكوردستاني يعلن التوصل إلى "اتفاق أولي" لحسم حصة الاقليم بالموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-19T12:09:39+0000
الديمقراطي الكوردستاني يعلن التوصل إلى "اتفاق أولي" لحسم حصة الاقليم بالموازنة

شفق نيوز/ اعلنت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى "اتفاق أولي" لحسم حصة الاقليم بقانون الموازنة العامة، فيما أشارت إلى أن الاسبوع المقبل سيكون موعدا للتصويت على الموازنة.

وقالت النائب عن الديمقراطي ميادة النجار لـوكالة شفق نيوز، إن "نسبة إقليم كوردستان بقانون الموازنة العامة هي 12.67%"، لافتة إلى أن "هذه النسبة تذهب كرواتب للموظفين والبيشمركة والسجناء السياسيين والرعاية الاجتماعية والنفقات الوزارية".

وأضافت إن "الوفد الكوردي والكتل السياسية توصلوا إلى اتفاق أولي لحسم حصة الاقليم بقانون الموازنة، إلا أن الحوارات والمفاوضات السياسية لاتزال مستمرة لحسم الموضوع".

وتابعت النجار، "نحن بانتظار وصول مسودة مشروع قانون الموازنة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة في الأسبوع المقبل، حسب ما تحدده اللجنة المالية النيابية".

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