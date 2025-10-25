الديمقراطي الكوردستاني يعلق على أحداث التون كوبري: لن تؤثر على الانتخابات

شفق نيوز- كركوك

شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، على ضرورة – التهدئة - بعد أحداث الشجار والفوضى التي وقعت في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك، ليلة أمس، مؤكداً أن ما حصل لن يؤثر على موعد إجراء الانتخابات.

وقال مكتب تنظيم محافظة كركوك - كرميان للحزب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في وقت وقوع الحادثة ليلة أمس، بادر مكتبنا في تنظيم محافظة كركوك - كرميان إلى التواصل الفوري مع الجهات المعنية للقيام بواجبها والسيطرة على الوضع وحماية أرواح المواطنين.

ووفق المكتب، ففي أثناء وقوع الحادثة تم إعلام أعضاء الحزب بضرورة ضبط النفس وعدم القيام بأي تصرفات انفعالية، وأن تتم معالجة كل الأمور عبر الطرق القانونية.

وتاب: "كنا على تواصل مستمر مع الأطراف السياسية الأخرى، ولا سيما مع رئيس الجبهة التركمانية محمد صنعان، حيث تم الاتفاق على ضرورة تهدئة الأوضاع ومعالجة المشكلة في إطار القانون وأن تكون سيادة القانون هي العليا".

ودعا المكتب الجهات المختصة، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً"، مبيناً أن "هذه الحوادث لن تؤثر على سير العملية الانتخابية، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد".

وختم المكتب، بدعوة الجميع إلى "الحفاظ على روح الأخوّة والتعايش، وإجراء الانتخابات بهدوء بعيداً عن التشنج واستخدام لغة العنف أو التحريض".

وخيم الهدوء، صباح السبت، على ناحية التون كوبري (پِردي) شمال محافظة كركوك، عقب ليلة شهدت توتراً بين مجموعات من أنصار الأحزاب الكوردية والتركمانية على خلفية رفع الأعلام الحزبية في مركز الناحية.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "الأوضاع الأمنية في ناحية التون كوبري مستقرة حالياً بعد مشاحنات اندلعت ليلة أمس بين محتفلين من أنصار الأحزاب الكوردية والتركمانية في منطقتي (تسعين وكوردستان)، إثر قيام بعضهم برفع الأعلام الحزبية"، مبيناً أن "التوتر تطور إلى اشتباك بالأيدي دون وقوع إصابات تُذكر".

وأضاف المصدر، أن "السلطات الأمنية شكلت لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين"، مؤكداً أن "الحياة عادت إلى طبيعتها في الناحية بعد انتشار قوات الجيش ومكافحة الشغب في عموم المنطقة".